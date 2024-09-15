На Харківщині для окупантів склалася катастрофічна ситуація: деталі від ЗСУ

Українські військові влаштували російським окупаційним військам катастрофічну ситуацію на Липецькому напрямку в Харківській області.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Харків".

"У районі сіл Глибоке та Липці для російських окупантів склалася катастрофічна ситуація внаслідок надзвичайно високої активності українських операторів дронів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в загарбників є шанси вибратися живими та цілими з цього району лише назад на територію РФ. Або ж росіяни можуть здатися в полон.

Слід зазначити, що раніше речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев повідомляв, що командування РФ відправляє на штурми Вовчанська в Харківській області підрозділи, які мають низьку підготовку. З його слів, упродовж останніх тижнів зафіксовано неодноразові випадки відмови військових РФ атакувати на напрямку Глибоке - Липці та неподалік Вовчанська.

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal опублікувало матеріал про те, що Росія веде запеклі бої за два міста на Донеччині. Це Покровськ і Часів Яр. Захоплення цих двох міст може наблизити РФ до досягнення її головної військової мети – окупації Донеччини.

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