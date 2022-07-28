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На Харківщині до 15 років засудили путінську прихильницю

На Харківщині до 15 років засудили путінську прихильницю

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На Харківщині до 15 років засудили путінську прихильницю

Фото: Прокуратура Харківської області

Зміївський районний суд Харківської області засудив жінку, яка співпрацювала з окупантами агресорки Росії.

Мешканка села Височинівка Чугуївського району отримала 15 років ув'язнення. Крім того, у 39-річної зрадниці конфіскують майно.

Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

Слідство встановило, що від початку повномасштабного вторгнення російських військ колаборантка почала співпрацювати з росіянами. Рішенням суду зловмисницю було визнано винною у державній зраді.

Зрадниця систематично збирала відомості про дислокацію українських військових та техніки. Усю зібрану нформацію передавала через соцмережі представникам Росії та підконтрольних їй терористичних організацій "ДНР” та "ЛНР”.

Як повідомлялося, в Івано-Франківську арештували проросійського 63-річного пропагандиста. Мешканцеві обласного центру повідомили про підозру за виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, а також глорифікацію її учасників. Зловмисника взяли під варту за клопотанням прокурорів.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 155-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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