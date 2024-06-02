На Харківщині дуже багато сил противника: заступник комбата ударних БПЛА 92-ї ОШБр про наступ РФ

Російська армія намагається просунутись вперед і у Вовчанську, і до Липців.

На Харківському напрямку у ЗС РФ дуже багато сил, які час від часу "відкручуються до Росії та відновлюються". Ситуація напружена, але контрольована ЗСУ.

Про це повідомив заступник командира батальну ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Олесь Маляревич в етері Еспресо.

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"Ворог намагається просунутись вперед і у Вовчанську, і до Липців. Ми працюємо ближче до Липців, у Вовчанську там лише деякі наші підрозділи були залучені. Намагаються просунутися, взяти ці рубежі, але їм це не вдається, завдання по оборонній лінії виконується, при першій можливості завжди завдаються тактичні контрнаступальні дії для того, щоб повернути або захопити позиції", - розповів він.

Маляревич наголосив, що після дозволу США бити їхньою зброєю по РФ Україна отримала більше можливостей зі знищення логістики ворога.

"Ми не могли оперативно працювати, зараз можемо. На Донбасі ми розуміли, що там перша, друга, третя лінія тилового забезпечення, по них працювали ці види озброєнні, які можуть діставати, а тут такого не було - тільки перша лінія, зараз по другій, третій буде у них прилітати", - підсумував військовий.

Нагадаємо, ми опублікували відео, як на Харківщині бійці Третьої штурмової відпрацювали дронами по ворожій техніці.

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