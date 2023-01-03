На Харківщині експоліцейський перейшов на бік РФ: його затримали після деокупації

Зраднику загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.
У Харківській області колишній 27-річний поліцейській погодився співпрацювати з російською окупаційною владою та вступив до лав їхнього незаконного збройного формування. Зрадника затримали після деокупації.
Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України.
Так, під час тимчасової окупації Куп’янського району чоловік зайняв крісло командира відділення охорони і конвоювання підозрюваних та обвинувачених ізолятора тимчасового тримання в "Управлении внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области".
Після деокупації території зрадник почав переховуватися від правоохоронців. Однак їм вдалося встановити місце знаходження чоловіка та затримати його.
Наразі слідчі оголосили йому про підозру в державній зраді. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.
Нагадаємо, СБУ знайшла ще одну катівню російських окупантів у Миколаївській області. Місце для тортур вони облаштували на території захопленого приватного будинку в Олександрівці. Потерпілих росіяни душили поліетиленовими пакетами, били важкими предметами і застосовували електрошокер.
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