На Харківщині готуються до можливої евакуації людей: яких населених пунктів це стосується

Мешканців окремих населених пунктів Харківської області, які потерпають від постійних бомбардувань РФ, можуть евакуювати ближче до зими.

У громадах, які можуть підлягати евакуації, не було жодного дня без обстрілів, є проблеми із запасами дров та буржуйками. Тому влада збирає інформацію та готує списки для можливої евакуації жителів Циркунів, Черкаських та Руських Тишок.

Про це розповів голова Циркунівської громади Микола Сікаленко в коментарі "Українському радіо Харків".

На його думку, виїжджати погодяться "дуже мало людей", оскільки саме поняття "обов'язкова" можлива евакуація сприймається панічно.

Також читайте Про евакуацію з Києва або з його окремих районів наразі взагалі не йдеться – КМДА

"Пояснюємо, що це через опалення, зимовий період, труднощі відновлення газу і так далі. Люди, які залишились тут — це близько тисячі людей, вони вже пів року під обстрілами. От що може налякати цих людей?" — цитує Сікаленка "Суспільне".

Він розповів, що російські окупанти щодня руйнують у громаді по два-три будинки. Переважно там залишилися люди старшого і середнього віку. Є також і з десяток людей з інвалідністю.

"Ми так і пояснюємо людям, що це про всяк випадок. А планові заходи готуються і в мирний час. Ще тривають перемовини Харківської обласної військової адміністрації з іншими регіонами", — додав голова громади.

Нагадаємо, російські окупанти на Харківщині почали використовувати нову тактику.

Читайте також: