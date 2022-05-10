На Харківщині "Карл Густав" висадив у повітря гордість танкової промисловості РФ: яскраве відео

На Харківщині "Карл Густав" висадив у повітря гордість танкової промисловості РФ: яскраве відео

У Харківській області тероборона показала, як шведським РПГ знищують новітній танк РФ.

Біля селища Старий Салтів Харківської області бійці територіальної оборони ліквідували ще один новий російський танк Т-90М "Прорив". Зазначається, що танк був знищений зі шведського ручного протитанкового гранатомета "Карл Густав".

Про це поідомили в Міністерстві оборони України та оприлюднили відповідне відео.

"Гордість російської танкової промисловості знищив шведський ручний протитанковий гранатомет "Карл Густав". Дякуємо шведському народу та королю за допомогу", - йдеться у повідомленні.

Near Stary Saltiv,Kharkiv Territorial Defense fighters eliminated another new T-90M "Breakthrough" tank. The pride of the russian tank industry was destroyed by the Swedish hand-held anti-tank grenade launcher Carl Gustaf.We thank the Swedish people and the King for their help. pic.twitter.com/gCiHNu2QFx — Defence of Ukraine (@DefenceU) May 10, 2022

Раніше українські військові розбили колону російської бронетехніки, яка рухалася у бік одного з міст Донеччини. З 12 одиниць техніки окупантів військові ЗСУ знищили 7.

Майже 200 літаків та 158 гелікоптерів - втрати російської армії станом на 9 травня

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