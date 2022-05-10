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На Харківщині "Карл Густав" висадив у повітря гордість танкової промисловості РФ: яскраве відео

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На Харківщині "Карл Густав" висадив у повітря гордість танкової промисловості РФ: яскраве відео

Фото: commons.wikimedia.org

У Харківській області тероборона показала, як шведським РПГ знищують новітній танк РФ.

Біля селища Старий Салтів Харківської області бійці територіальної оборони ліквідували ще один новий російський танк Т-90М "Прорив". Зазначається, що танк був знищений зі шведського ручного протитанкового гранатомета "Карл Густав".

Про це поідомили в Міністерстві оборони України та оприлюднили відповідне відео.

"Гордість російської танкової промисловості знищив шведський ручний протитанковий гранатомет "Карл Густав". Дякуємо шведському народу та королю за допомогу", - йдеться у повідомленні.

Раніше українські військові розбили колону російської бронетехніки, яка рухалася у бік одного з міст Донеччини. З 12 одиниць техніки окупантів військові ЗСУ знищили 7.

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