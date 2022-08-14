Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
На Харківщині колаборанти присвоїли російську "гуманітаркою", якою і отруїлися

На Харківщині колаборанти присвоїли російську "гуманітаркою", якою і отруїлися

Дата публікації
Перегляди
1738
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Харківщині колаборанти присвоїли російську "гуманітаркою", якою і отруїлися

Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

Зрадники отруїлися російською гуманітарною допомогою.

На тимчасово окупованій Харківщині колаборанти отруїлися російською гуманітарною допомогою, яку привласнювали. 

Про це розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко, пише 24 канал.

Так, мешканці Борівської громади на Харківщині розповідають, що вся гуманітарна допомога, яку надає Росія, – непридатна до споживання.

"Родини колаборантів шалено потруїлися. Гумдопомога лишалася в руках "своїх людей", у місцевої нової влади. Факти отруєння через жадібність, інакше не скажеш. Вони не віддали це людям, а залишили собі. Якість російської гуманітарки показала себе", - розповіла кореспондентка.

Місцеві мешканці не отримали доступ до простроченої їжі, тому, на щастя, залишилися живі та здорові.

Нагадаємо, в окупованому Маріуполі видаватимуть гуманітарку лише непрацездатним: для цього слід встигнути подати заяву.

Читайте також:

Продавали призначену для ЗСУ гуманітарку: у Кропивницькому затримали двох псевдоволонтерів

Продавали призначену для ЗСУ гуманітарку: у Кропивницькому затримали двох псевдоволонтерів

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація