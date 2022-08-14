На Харківщині колаборанти присвоїли російську "гуманітаркою", якою і отруїлися

Зрадники отруїлися російською гуманітарною допомогою.
На тимчасово окупованій Харківщині колаборанти отруїлися російською гуманітарною допомогою, яку привласнювали.
Про це розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко, пише 24 канал.
Так, мешканці Борівської громади на Харківщині розповідають, що вся гуманітарна допомога, яку надає Росія, – непридатна до споживання.
"Родини колаборантів шалено потруїлися. Гумдопомога лишалася в руках "своїх людей", у місцевої нової влади. Факти отруєння через жадібність, інакше не скажеш. Вони не віддали це людям, а залишили собі. Якість російської гуманітарки показала себе", - розповіла кореспондентка.
Місцеві мешканці не отримали доступ до простроченої їжі, тому, на щастя, залишилися живі та здорові.
Нагадаємо, в окупованому Маріуполі видаватимуть гуманітарку лише непрацездатним: для цього слід встигнути подати заяву.
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