На Харківщині колаборанти присвоїли російську "гуманітаркою", якою і отруїлися

На тимчасово окупованій Харківщині колаборанти отруїлися російською гуманітарною допомогою, яку привласнювали.

Про це розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко, пише 24 канал.

Так, мешканці Борівської громади на Харківщині розповідають, що вся гуманітарна допомога, яку надає Росія, – непридатна до споживання.

"Родини колаборантів шалено потруїлися. Гумдопомога лишалася в руках "своїх людей", у місцевої нової влади. Факти отруєння через жадібність, інакше не скажеш. Вони не віддали це людям, а залишили собі. Якість російської гуманітарки показала себе", - розповіла кореспондентка.

Місцеві мешканці не отримали доступ до простроченої їжі, тому, на щастя, залишилися живі та здорові.

Нагадаємо, в окупованому Маріуполі видаватимуть гуманітарку лише непрацездатним: для цього слід встигнути подати заяву.

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