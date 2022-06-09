На Харківщині колаборанти створили фейкову "військову цивільну адміністрацію": їх викрили (фото)

На Харківщині колаборанти створили фейкову "військову цивільну адміністрацію": їх викрили (фото)

У Харківській області колаборанти у червні створили фейкову "військову цивільну адміністрацію".

Очолив окупаційний "орган влади" ексзаступник начальника Дергачівського райуправління міліції.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Ексзаступник начальника Дергачівського райуправління міліції здавав ветеранів російсько-української війни, волонтерів та людей з проукраїнською позицією російським окупантам. Він також допомагав загарбника будувати блокпости. Він у селищі Козача Лопань добровільно зайняв посаду очільника окупаційної адміністрації.

Фото: Офіс генерального прокурора

Також участь у засіданні взяв мер-зрадник Куп’янська, який від початку повномасштабної війни підтримав агресора.

Фото: Офіс генерального прокурора

Один з колаборантів ще у травні отримав підозру за фактом державної зради, оскільки він допомагав загарбникам, роздаючи "гуманітарну допомогу" від РФ.

Фото: Офіс генерального прокурора

"На заході були присутні ще 6 людей, які активно підтримували створення незаконного органу та підписали протокол засідання", - наголосили у прокуратурі.

Фото: Офіс генерального прокурора

Фото: Офіс генерального прокурора

Нагадаємо, внаслідок російських обстрілів, ввечері 8 червня, у Новобаварському районі Харкова сталися пожежі в кафе, магазині та шкільній бібліотеці.

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