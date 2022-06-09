На Харківщині колаборанти створили фейкову "військову цивільну адміністрацію": їх викрили (фото)

У Харківській області колаборанти у червні створили фейкову "військову цивільну адміністрацію".
Очолив окупаційний "орган влади" ексзаступник начальника Дергачівського райуправління міліції.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Ексзаступник начальника Дергачівського райуправління міліції здавав ветеранів російсько-української війни, волонтерів та людей з проукраїнською позицією російським окупантам. Він також допомагав загарбника будувати блокпости. Він у селищі Козача Лопань добровільно зайняв посаду очільника окупаційної адміністрації.
Також участь у засіданні взяв мер-зрадник Куп’янська, який від початку повномасштабної війни підтримав агресора.
Один з колаборантів ще у травні отримав підозру за фактом державної зради, оскільки він допомагав загарбникам, роздаючи "гуманітарну допомогу" від РФ.
"На заході були присутні ще 6 людей, які активно підтримували створення незаконного органу та підписали протокол засідання", - наголосили у прокуратурі.
Нагадаємо, внаслідок російських обстрілів, ввечері 8 червня, у Новобаварському районі Харкова сталися пожежі в кафе, магазині та шкільній бібліотеці.
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