На Харківщині колишній поліцейський катував цивільних разом із росіянами (фото)

Чоловіку заочно повідомили про підозру.

У селі Цупівка Харківської області колишній поліцейський катував цивільних мешканців разом із російськими окупантами.

Чоловік раніше працював у Луганську і добровільно вступив до "ЛНР", повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Протягом березня-квітня 2022 року зрадник перебував на тоді окупованій Харківщині. У місцевій школі чоловік проводив допити із залякуванням та катуванням чотирьох місцевих мешканців.

Зловмиснику заочно повідомили про підозру. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Запорізькій області прокуратура повідомила про підозру "гауляйтеру" міста Дніпрорудне. Зрадник добровільно погодився співпрацювати з російськими окупантами та закликав місцевих жителів вчинити аналогічно.

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