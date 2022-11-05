На Харківщині колишню поліцейську затримано за співпрацю з окупантами

Правоохоронці затримали на Харківщині колишню поліцейську, яка вступила до лав створеної росіянами так званої "народної міліції".

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Харківській області.

Жінка раніше обіймала посаду дільничного офіцера поліції Куп'янського райвідділу. Поліцейська у червні цього року була звільнена зі служби в лавах поліції за невихід з окупації.

"Жінка добровільно передала видану їй табельну вогнепальну зброю військовим РФ і працювала на посаді "в.о. старшого дільничного інспектора". Після деокупації колишня поліцейська ховалася у підвальних приміщеннях у селищі Дворічна", – йдеться у повідомленні.

Жінці тепер загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі. Її звинувачують за статтею про добровільну роботу у незаконних судових чи правоохоронних органах на тимчасово окупованій території (ч.7 ст.111-1 КК України).

Нагадаємо, в Україні засудили російську агентку "Побєда", яка "зливала" дані про підрозділи ЗСУ.

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