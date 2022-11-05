На Харківщині колишню поліцейську затримано за співпрацю з окупантами

Жінка раніше обіймала посаду дільничного офіцера поліції Куп'янського райвідділу.
Правоохоронці затримали на Харківщині колишню поліцейську, яка вступила до лав створеної росіянами так званої "народної міліції".
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Харківській області.
Жінка раніше обіймала посаду дільничного офіцера поліції Куп'янського райвідділу. Поліцейська у червні цього року була звільнена зі служби в лавах поліції за невихід з окупації.
"Жінка добровільно передала видану їй табельну вогнепальну зброю військовим РФ і працювала на посаді "в.о. старшого дільничного інспектора". Після деокупації колишня поліцейська ховалася у підвальних приміщеннях у селищі Дворічна", – йдеться у повідомленні.
Жінці тепер загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі. Її звинувачують за статтею про добровільну роботу у незаконних судових чи правоохоронних органах на тимчасово окупованій території (ч.7 ст.111-1 КК України).
Нагадаємо, в Україні засудили російську агентку "Побєда", яка "зливала" дані про підрозділи ЗСУ.
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