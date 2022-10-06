В Україні повідомили про підозру у колобараційній діяльності депутатам та представникам окупаційних адміністрацій Харківщини.

На Харківщині місцеві депутати добровільно приєдналися до окупантів та допомагали їм розграбовувати регіон і переслідувати мешканців. СБУ повідомила їм про підозру у колобараційній діяльності.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

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Як стало відомо, двоє місцевих депутатів Липецької сільської ради, в період захоплення територіальної громади окупантами, приєдналися до росіян та погодилися з ними співпрацювати.

Один з них займався організацією збору та незаконним вивезенням українського зерна з території регіону до Росії.

“Крім того, у ході оперативної роботи викрито підривну діяльність колишнього начальника сектору дізнання одного з відділів поліції Чугуївського району. На початку повномасштабного вторгнення він добровільно перейшов на бік агресора, який призначив його керівником слідчого підрозділу у так званому “отдєлє поліціі” тимчасово окупованого Вовчанська. Перебуваючи на “посаді”, зловмисник брав активну участь у незаконному переслідуванні місцевих жителів та вчиненні проти них репресій”, - розповіли в пресслужбі СБУ.

Там також повідомили, що на державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, викрито колишнього керівника підрозділу і двох інспекторів Куп’янського та Ізюмського відділів Головного управління Державної податкової служби у Харківській області.

Фото: СБУ

Після захоплення міст чиновниці погодились увійти до складу окупаційної адміністрації, де виконували фіскальні функції для наповнення “бюджету” окупантів. Зокрема, вони займались незаконним адмініструванням “податків і зборів” з місцевих жителів, у тому числі підприємців.

Нагадаємо, що на деокупованій частині Харківської області продовжують знаходити тіла загиблих мирних мешканців.

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