На Харківщині місцевий мешканець підірвався на міні: селище було довго окуповане росіянами

На Харківщині місцевий мешканець підірвався на міні. Від отриманих травм чоловік загинув.

Про це повідомили в пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Як стало відомо, 25 жовтня близько 16:00 місцевий 58-річний мешканець підірвався на ворожій міні. Трагедія сталася поблизу селища Яремівка Ізюмського району. Населений пункт тривалий час перебував під окупацією російських військ.

“За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)”, - розповіли в обласній прокуратурі.

Нагадаємо, що російська армія вночі проти 25 жовтня атакувала Харківську область.

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