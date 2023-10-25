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На Харківщині місцевий мешканець підірвався на міні: селище було довго окуповане росіянами

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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На Харківщині місцевий мешканець підірвався на міні: селище було довго окуповане росіянами

Фото: Associated Press

Трагедія сталася поблизу селища Яремівка Ізюмського району.

На Харківщині місцевий мешканець підірвався на міні. Від отриманих травм чоловік загинув.

Про це повідомили в пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Як стало відомо, 25 жовтня близько 16:00 місцевий 58-річний мешканець підірвався на ворожій міні. Трагедія сталася поблизу селища Яремівка Ізюмського району. Населений пункт тривалий час перебував під окупацією російських військ.

“За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)”, - розповіли в обласній прокуратурі.

Нагадаємо, що російська армія вночі проти 25 жовтня атакувала Харківську область.

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Дата публікації
Перегляди
538
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