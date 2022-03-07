На Харківщині могли знищити установку з виробництва нейтронів

На Харківщині могли знищити установку з виробництва нейтронів

Російські окупанти раніше обстріляли з "Градів" Харківський фізико-технічний інститут.

На Харківщині могли знищити установку з виробництва нейтронів.

Про це на брифінгу повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

“Очевидно, вона знищена. Ми, звісно не були на місці, там нема випромінювання радіації. Це було дуже маленьке приміщення, підкритичний об'єкт – місце для наукових досліджень. Дуже шкода, що так трапилось”, - наголосив Рафаель Маріано Гроссі.

Зазначимо, що російські окупанти раніше обстріляли з "Градів" Харківський фізико-технічний інститут, на базі якого була ядерна установка "Джерело нейтронів".

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, загальні бойові втрати противника від 24.02 по 07.03 орієнтовно склали:

особового складу - понад 11 тис. осіб,

танків ‒ 290 од.,

Бойових броньованих машин ‒ 999 од.,

артилерійських систем –117 од.,

РСЗВ - 50 од.,

засоби ППО - 23 од.,

літаків – 46 од.,

гелікоптерів – 68 од.,

автомобільної техніки - 454 од.,

кораблі / катери - 3 од.,

цистерн з ППМ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Як починалася війна Росії проти України: