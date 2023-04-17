На Харківщині можуть запровадити примусову евакуацію з двох населених пунктів: подробиці

У двох населених пунктах Харківщини можуть оголосити примусову евакуацію.

У двох населених пунктах Дергачівської громади Харківської області можуть ввести примусову евакуацію

Про це сказав очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає "Суспільне".

"Евакуація йде постійно по тих населених пунктах, де йдуть обстріли. Північ області, Харківський район. Там є два населені пункти – ми думаємо, щоб оголосити там примусову евакуацію, оскільки є для нас завдання: з деяких населених пунктів ми маємо вивезти дітей разом з їхніми сім’ями. І по Куп’янському напрямку так само", - сказав він.

За його словами, наразі з усіх населених пунктів, де фактично йдуть бойові дії, евакуювали дітей. Так, за минулий тиждень було вивезено 30 дітей.

Нагадаємо, із селища Козацьке на Херсонщині евакуювали останню дитину.

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