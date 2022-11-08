На Харківщині на мінах підірвалися працівники дорожньої служби: є жертви

Чи не щодня він мін в області фіксуються постраждалі серед цивільних.
Біля Чкаловського на Харківщині 8 листопада на мінах підірвалися чотири працівники дорожньої служби, двоє з яких загинули.
Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.
Він наголосив, що на Харківщині залишається високою мінна небезпека. Чи не щодня там фіксуютьсяпостраждалі серед цивільних.
"Сьогодні на трасі біля Чкаловського в Чугуївському районі підірвалися працівники дорожньої служби. На жаль, двоє людей загинули, ще двоє госпіталізовані", – йдеться в заяві Синєгубова.
Він додав, що піротехніки щодня проводять роботи і знищили вже 45 тис. вибухонебезпечних предметів. Скільки ще триватиме процес – прогнозувати складно через великі масштаби замінованих окупантами територій.
Нагадаємо, раніше Синєгубов повідомив, що на Харківщині на мінах підірвалися двоє людей – один цивільний та лейтенант служби цивільного захисту, що брав участь у розмінуванні території. Обоє госпіталізовані.
Додамо, що в жовтні на вибухівці на Харківщині підірвався суддя Красноградського районного суду, який був добровольцем у допомозі з розмінування. Чоловік загинув.
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