На Харківщині обстріли починаються навіть під час скасування повітряних тривог

На Харківщині обстріли починаються навіть під час скасування повітряних тривог

Вночі, ніби за розкладом балістичними ракетами з власної території рашисти обстрілюють Харків. Вдень і обласний центр, і майже всі райони області потерпають від артилерійських та авіаційних ударів.

Ворожі снаряди методично руйнують будинки, споруди підприємств та підпалюють поля з урожаєм. Відлуння важких розривів та стовпи густого диму нині було видно і чути на північ від Харкова, від самої ночі і впродовж усього дня, йдеться в ТСН.

Більшість місцевих лише час до часу навідуються до своїх понівечених будинків на північній околиці Харкова. Чують відлуння розривів і мерщій їдуть геть. Та дехто не лише чує і й бачить просто з вікон тутешніх багатоповерхівок як у напрямку кордону у небо здіймались стовпи густого диму. Одразу пара - один за одним - шаленої сили вибухи пролунали у самому Харкові близько четвертої.

Там, де вночі здіймався дим, з’явилися величезні вирви. На ранок стало зрозуміло: цього разу, коли лупили росіяни дорогезними балістичними ракетами від свого Бєлгорода постраждали кущі, ще трохи зачепило залізничну колію із дротами, розбило паркан та вибило шибки. Та головне: минулося без людських втрат.

Біди своїми снарядами рашисти наробили цивільним жителям у Дергачах. Там, де російський снаряд влучив поміж двох житлових будинків господарів не було. Люди виїхали подалі од війни. Сім машин вогнеборців загасили полум’я.

Саме навколо будинку Анатолія, надвечір суботи, почали вибухати російські снаряди, коли повітряна тривоги минула. «В мене на телефоні застосунок “тривога”. І він якраз оголосив, що відбій. І тут перший приліт, а далі другий і третій. Ну, посиділи з жінкою в погребі, вроді тихо. Тоді вийшли, а тут – караул», – каже чоловік.

Російський боєприпас влучив просто у другий поверх їхньої оселі. Споруда встояла, та її доведеться капітально ремонтувати. На сусідньому будинку, вибуховою хвилею, мало не зірвало дах. Місцеві кажуть, атака тривала хвилин 15-ть. Але заключний снаряд тої серії вибухів поранив на сусідній вулиці чоловіка.

«Хвиля, мене дверима викинуло в гараж. Заглушило. А потім я пішла у льох. Вилізла з льоху, у дворі дим. Його немає, думала він вибухнув. Потім ледве дійшов, весь у крові», - розповідає Надія.

Вона пригадує, що після кількох перших розривів настала тиша. Чоловік наважився вийти зі схованки аби зрозуміти наслідки обстрілу. І, саме тієї миті - прилетів ще один снаряд.

Швидка приїхали хвилин за 10. Жінка змогла старою футболкою перетягнути чоловікові ноги, аби зупинити кровотечу. Нині поранений у лікарні, лікарі витягли скалки з ніг.

Наслідки того артобстрілу могли бути набагато гіршими. Осколки трощили метал, ламали стовбури дерев. «Тут такий хлопок, в голові шум, пилюка. І оте дерево нас врятувало, його перерубало», - розказує про свій порятунок чоловік.

Цього разу, у Дергачах минулося без непоправного. Та ворожі снаряди, у Дергачі, кажуть місцеві, знову летять щодоби. «Це вони так останній тиждень активізувались», - кажуть люди.

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