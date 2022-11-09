На Харківщині одне із маленьких сіл сапери розміновоють вже другий місяць: мін не меншає

На Харківщині одне із маленьких сіл сапери розміновоють вже другий місяць, а загалом у регіоні вже розміновано понад 64 тисячі гектарів землі. Протитанкові та протипіхотні міни і ледь помітні розтяжки - загалом сапери знищили вже 190 тисяч вибухових "сюрпризів", що залишили окупанти, але попереду ще багато замінованих кілометрів, йдеться в ТСН.

Лише за останній тиждень на мінах у звільненому від рашистів регіоні підірвалися 8 людей. Чи не в кожній хаті, де були окупанти, сапери знаходять вибухівку.

Лише на одному перехресті поруч з приватними будинками піротехніки знайшли десять протитанкових мін, а це 75 кілограмів вбивчого тротилу. “Щодня ми пишемо рапорт про те, що знайшли там 50-60 мін на день. Звичайно, щодня ми їх знищуємо, але, як бачите, їх менше просто не стає”, - каже військовослужбовець “Джекс”.

Протитанкові, протипіхотні міни, нерозірвані снаряди, розтяжки - після окупантів лише одне маленьке село наші військові розміновують вже другий місяць.

Хазяйнували окупанти чи не в кожній хаті, а як тікали, усе позатягували розтяжками. “От коли заходиш, дивишся під ноги. Може бути натянута ліска. Десь не бачив, його ногою і воно може вибухнути. Може зверху так само висіти”, - пояснюють сапери.

Жодної вцілілої хати на все село і чи не в кожній вибухові “сюрпризи”. На городах на один гектар тут пів сотні мін. “Під міною може бути встановлена ще одна міна. І в момент, коли ми знімаємо основну, яку ми бачимо очима, може спрацювати та, яка знаходиться під нею”, - пояснює “Джеркс”.

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За розмінуванням стежить місцевий фермер, який до війни мав потужне агропідприємство. Нині усе - знищено окупантами. Поле, що годувало багато років стало вибуховою пасткою. Немає і жодного вцілілого трактора. Та й хата- не встояла. Перш ніж зайти додому, чоловік теж кликав саперів - на вході помітив дві розтяжки. Зараз з сином живе у підвалі, де встановили пічку, ліжка облаштували з ящиків з-під російських снарядів, який тут величезна кількість.

Лише за останній тиждень на мінах в селах підірвалися восьмеро мирних. Сапери вкотре застерігають людей на заходити у посадки та ліси, та навіть городами ходити обережно.

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