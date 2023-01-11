На Харківщині оголосили про підозру експоліцейському, який допомагав окупантам за 60 тис. рублів (фото)

Експоліцейський отримував від ворога щомісяця гроші за те, що зрадив свою країну і працював на окупантів.

Колишнього поліцейського підозрюють у співпраці з російськими загарбниками після окупації Куп’янського району Харківської області. Після звільнення регіону українськими військами зрадник втік до Росії. За держзраду йому заочно повідомлено про підозру і загрожує довічне ув’язнення.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

Слідчі встановили, що після того, як окупанти незаконно захопили Куп’янський район, експравоохоронець разом із російськими терористами чергував у відділку поліції, патрулював вулиці та затримував місцевих жителів.

Крім того, він та ще один місцевий житель самі запропонували співпрацю так званому "голові" окупаційної фейкової "адміністрації". Підозрюваного окупанти призначили "старшим дільничним" окупаційної поліції у селищі Шевченкове.

Окупанти платили йому щомісяця по 60 тисяч російських рублів (31 654 грн). Після звільнення Харківщини українськими захисниками колишній поліцейський, який працював на ворога, втік до Росії.

Наразі йому заочно повідомлено про підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного ув’язнення.

Раніше в Харківській області затримали ще одного колишнього поліцейського, який погодився співпрацювати з російською окупаційною владою та вступив до лав їхнього незаконного збройного формування. Зрадникові загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, відомого в минулому українського телеведучого судитимуть за державну зраду та виправдовування збройної агресії РФ проти України. Обвинувачений до 2014 року працював ведучим на українських телерадіоканалах. У прокуратурі не називають ім'я фігуранта, але, судячи з біографії, йдеться про Юрія Кота.

Як повідомлялося, в Лимані спіймали колаборантку, яка пропонувала російські сухпайки в обмін на підтримку окупантів.

Читайте також: