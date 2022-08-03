На Харківщині окупанти намагались піти у наступ: ЗСУ "накрили" техніку росіян та показали відео

Загарбники із великою кількістю техніки намагались прорвати українські позиції, проте окупантів "зустріли" та знищили вороже озброєння.

Про це повідомляє 45 окрема артилерійська бригада Збройних Сил України

"На просторах Харківщини аеророзвідкою зафіксовано висування значної кількості ворожої техніки та особового складу з метою наступу на наші позиції. Внаслідок вдалого корегування вогню з повітря техніку рашистів знищено. Прорив зупинений! 62-й дивізіон 45 ОАБ – ми працюємо для вас", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, крім міжнародних партнерів Україні систематично зброю надає Росія, яка кидає свою техніку, отримуючи “на горіхи” від українських військових.

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