Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Харківщині окупанти намагались піти у наступ: ЗСУ "накрили" техніку росіян та показали відео

Дата публікації
Перегляди
2771
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Харківщині окупанти намагались піти у наступ: ЗСУ "накрили" техніку росіян та показали відео

Фото: скриншот з відео

У Харківській області ЗСУ відбили атаку російських окупантів.

Загарбники із великою кількістю техніки намагались прорвати українські позиції, проте окупантів "зустріли" та знищили вороже озброєння. 

Про це повідомляє 45 окрема артилерійська бригада Збройних Сил України

"На просторах Харківщини аеророзвідкою зафіксовано висування значної кількості ворожої техніки та особового складу з метою наступу на наші позиції. Внаслідок вдалого корегування вогню з повітря техніку рашистів знищено. Прорив зупинений! 62-й дивізіон 45 ОАБ – ми працюємо для вас", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, крім міжнародних партнерів Україні систематично зброю надає Росія, яка кидає свою техніку, отримуючи “на горіхи” від українських військових.

Читайте також:

Під Москвою палає склад великого інтернет-магазину - є загиблий та потерпілі

Під Москвою палає склад великого інтернет-магазину - є загиблий та потерпілі
Наступна публікація