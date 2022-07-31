На Харківщині окупанти намагалися просунутися в напрямку Гусарівки, проте отримали відсіч - Генштаб

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на Харківщині.

На Харківському напрямку російські окупанти продовжують обстрілювати українські позиції та населені пункти.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 31 липня.

Зокрема, ворог здійснював вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії в районах Харкова і таких населених пунктів: Дуванка, Уди, Дементіївка, Петрівка, Прудянка, Питомник, Пришиб, Пушкарне, Руські Тишки, Протопопівка, Верхня Роганка, Коробочкине, Борщова, Старий Салтів, Руська Лозова, Слатине та Соснівка.

Крім того, росіяни завдали авіаудару неподалік Старого Салтова. Окупанти безуспішно намагалися просунутися в напрямку Гусарівки. Проте отримали відсіч та відійшли.

Нагадаємо, що російські окупанти ракетами обстріляли Одеський район.

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