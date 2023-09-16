На Харківщині окупанти обстріляли авто з людьми – є жертви (фото)

Росіяни обстріляли автомобіль у Харківській області.
У Харківській області російські військові 16 вересня обстріляли цивільну автівку – загинули дві людини.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Атака сталася на дорозі поблизу села Стрілеча. Попередньо, окупанти стріляли з ПТКР. Станом на зараз відомо про двох загиблих – чоловік та жінка. Також отримав поранення 73-річний цивільний чоловік.
Крім того, сьогодні близько 11:00 російські загарбники обстріляли з артилерії село Петропавлівка Куп’янського району. Внаслідок обстрілу отримав поранення цивільний чоловік, а також було пошкоджено автомобіль.
На місці працюють прокурори, слідчі поліції та вибухотехніки.
Нагадаємо, 16 вересня окупанти вдарили по Харкову "Іскандерами" – на місці удару утворилася семиметрова вирва.
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