На Харківщині окупанти обстріляли авто з людьми – є жертви (фото)

У Харківській області російські військові 16 вересня обстріляли цивільну автівку – загинули дві людини.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Атака сталася на дорозі поблизу села Стрілеча. Попередньо, окупанти стріляли з ПТКР. Станом на зараз відомо про двох загиблих – чоловік та жінка. Також отримав поранення 73-річний цивільний чоловік.

Пошкоджена окупантами автівка на Харківщині. / Фото: Офіс генерального прокурора

Крім того, сьогодні близько 11:00 російські загарбники обстріляли з артилерії село Петропавлівка Куп’янського району. Внаслідок обстрілу отримав поранення цивільний чоловік, а також було пошкоджено автомобіль.

На місці працюють прокурори, слідчі поліції та вибухотехніки.

Нагадаємо, 16 вересня окупанти вдарили по Харкову "Іскандерами" – на місці удару утворилася семиметрова вирва.

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