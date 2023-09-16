Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Харківщині окупанти обстріляли авто з людьми – є жертви (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
477
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Харківщині окупанти обстріляли авто з людьми – є жертви (фото)

Правоохоронці на місці атаки РФ на Харківщині. / Фото: Офіс генерального прокурора

Росіяни обстріляли автомобіль у Харківській області.

У Харківській області російські військові 16 вересня обстріляли цивільну автівку – загинули дві людини.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.  

Атака сталася на дорозі поблизу села Стрілеча. Попередньо, окупанти стріляли з ПТКР. Станом на зараз відомо про двох загиблих – чоловік та жінка. Також отримав поранення 73-річний цивільний чоловік.

Пошкоджена окупантами автівка на Харківщині. / © Офіс генерального прокурора
Пошкоджена окупантами автівка на Харківщині. / Фото: Офіс генерального прокурора

Крім того, сьогодні близько 11:00 російські загарбники обстріляли з артилерії село Петропавлівка Куп’янського району. Внаслідок обстрілу отримав поранення цивільний чоловік, а також було пошкоджено автомобіль.

На місці працюють прокурори, слідчі поліції та вибухотехніки.

Нагадаємо, 16 вересня окупанти вдарили по Харкову "Іскандерами" – на місці удару утворилася семиметрова вирва.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
477
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація