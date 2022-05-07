На Харківщині окупанти обстріляли населені пункти Чугуївської, Золочівської та Красноградської громад: є поранені

На Харківщині окупанти обстріляли населені пункти Чугуївської, Золочівської та Красноградської громад: є поранені

Із окупованих Руських Тишок до Харкова медикам екстреної допомоги вдалося вивезти трьох поранених цивільних.

Російські загарбники продовжили обстрілювати мирних мешканців Харківщини.

Сьогодні окупанти обстріляв населені пункти Чугуївської, Золочівської та Красноградської громад.

Із окупованих Руських Тишок до Харкова медикам екстреної допомоги вдалося вивезти трьох поранених цивільних. Їм надають всю необхідну допомогу.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Окремо Синєгубов звернувся до мешканців Харківщини щодо обмежень на 8-9 травня:

На період відзначення Дня пам’яті та примирення, а також Дня перемоги над нацизмом 8 і 9 травня час комендантської години на Харківщині не зміниться. Вона триватиме з 21:00 по 6:00 ранку.

Втім, через постійні обстріли Харківська ОВА обмежує доступ людей до місць вшанування загиблих під час Другої світової війни.

Жодних меморіальних заходів проводитися не буде.

Національна поліція патрулюватиме вулиці у посиленому режимі.

"Закликаю усіх не виходити без потреби на вулиці, не перебувати у парках, скверах та інших громадських місцях. Не ігноруйте сигнали тривоги! Прошу усіх поставитися з розумінням до цих обмежень. Вони задля нашої безпеки", - підсумував він.

Нагадаємо, у Кремлі фантазії щодо захоплення України стають ще божевільнішими. Так, у Держдумі Росії заявили, що війна з Україною закінчиться, якщо їхня армія досягне кордону з Польщею. Таку заяву зробив віцеспікер Держдуми Петро Толстой.

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