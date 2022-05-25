На Харківщині окупанти п'ять годин поспіль обстрілювали населений пункт: є загиблі

Російські окупанти з території РФ обстріляли село на Харківщині. Били по населеному пункту вони протягом п’яти годин.
Внаслідок чого загинув чоловік, який переховувався в погребі.
Про це з посиланням на голову громади Віктора Коваленко, пише “Суспільне”.
Як стало відомо, 53-річний чоловік загинув під час обстрілу селища Уди Золочівської громади. Окупанти безперервно обстрілювали населений пункт протягом п’яти годин.
Під час обстрілів чоловік ховався у погребі. В якийсь момент ворожий снаряд влучив у його хату, в результаті чого почалася пожежа. Чоловік отруївся чадним газом, бо через руйнування не зміг самостійно вибратися з погребу.
Голова громади також додав, що через постійні обстріли з Удів вже виїхали близько 90% мешканців. В селище залишається не більше 150 людей.
Нагадайте, що від початку війни зареєстровано близько 20 тисяч воєнних злочинів.
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