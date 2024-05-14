На Харківщині окупанти перебувають у пастці – заступник командира батальйону ударних БпАК "Ахіллес"

Військовий розповів про бої на Харківщині та про позиції ворога.

Заступник командира батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБР Олесь Маляревич розповів про бої на Харківщині проти окупаційної армії РФ.

Про це він сказав в ефірі "КИЇВ24" .

Маляревич наголосив, що 92-га бригада працює доволі ефективно.

"Ворог наразі зупинений, фронт стабілізовано, йде знищення. Завдання з оборони Харківщини виконується. Дійсно, схоже на те, що вони хочуть розтягнути фронт, і вони це намагалися робити. Наразі вони зупинені на тих позиціях, куди зайшли, і знищуються. Вони перебувають трохи в пастці. Вперед рухатися вони не можуть, а позаду багато їхніх шляхів заміновано, зокрема завдяки БПЛА", - резюмував Олесь Маляревич.

Нагадаємо, аналітики ISW назвали мету операції РФ на Харківщині.

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