На Харківщині окупанти створили два плацдарми вздовж кордону: чи є загроза наступу на Харків – журналіст

Юрій Бутусов розповів про ситуацію щодо наступу ворога у Харківський області.

У Харківській області окупаційні війська Росії утворили два плацдарми вздовж українсько-російського кордону. Глибина просування противника складає до 5-6 км, але фронт наступу росіяни розширили.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив журналіст Юрій Бутусов.

За його словами, за дві доби ворог захопив біля 100 квадратних кілометрів прикордонної смуги вздовж кордону.

"Перший напрямок просування противника під Харковом – гряда висот в районі сіл Липці, Тернове, Стариця. Другий напрямок просування противника – місто Вовчанськ. Ворог вийшов безпосередньо на околиці Вовчанська, це приблизно 5 км від державного кордону", - зазначив журналіст.

Бутусов пише, що задум російського командування очевидний:

скувати наші війська та відтягнути резерви на локалізацію наступу;

вийти на гряду панівних висот вздовж кордону для створення буферної зони;

у випадку успішного просування та закріплення – створити плацдарми для атаки в глибину, в першу чергу на напрямку Вовчанська, для охоплення нашого Купʼянського угруповання.

Противник перекидає на Харківщину резерви та застосовує значні сили піхоти та бронетехніку, значну кількість дронів.

Однак, попри намагання РФ, окупанти просуваються повільно і не намагаються прорватись великими силами на якійсь вузькій ділянці. Вони створюють тиск на широкому фронті і точково концентрують сили для атаки окремих вузлів оборони, там, де вона організована.

"Українські війська також діють розосереджено на широкому фронті. Ситуація складна, ворог володіє тактичною ініціативою. Але наш фронт посилюється. Є проблеми в управлінні, в організації на рівні вищого командування, адже далеко не все було належним чином підготовлено та перевірено для відбиття очікуваного ворожого наступу. Все намагаються зараз виправляти", - зазначив журналіст.

Юрій Бутусов також наголосив, що загрози наступу на Харків наразі немає, ворог достатньо далеко, його сили обмежені, просування швидкого нема.

А подальше просування окупаційних військ залежить від того, наскільки важкі втрати будуть завдані росіянам у цій прикордонній битві.

Нагадаємо, росіяни 12 травня обстріляли Вовчанськ на Харківщині – під завалами будинку опинилась родина з чотирьох людей (відео).

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