На Харківщині окупанти так і не надали "зеленого коридору" і продовжили розстрілювати міста

На Харківщині окупанти так і не надали "зеленого коридору" і продовжили розстрілювати міста

А українським військовим вдалося звільнити одне із міст.

Зеленого коридору не відбулось. На Харківщині росіяни попри домовленості почали гатити, коли мирних жителів мали виводити з Ізюма. Режим тиші планувався з 9 ранку до 9 вечора. У цей час автобусами збиралися вивезти 5 тисяч людей. Втім, змогли евакуювати лише 250.

Про це йдеться в ТСН.

Попри усі домовленості росіяни почали гатити саме в той час, коли мала відбутися евакуація. З десяток порожніх автобусів простояли на околиці міста понад 9 годин. Чекали, щоб вивезти 5 000 людей. Але змогли лише 250, їх під обстрілами на свій страх і ризик доправили на околиці своїми машинами бійці тероборони. Більше не змогли, бо ворог почав обстрілювати «Градами». Тож тисячі людей, які провели в облозі вже тиждень, так і лишилися під обстрілами без опалення, світла, газу та зв’язку.

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Не лишають в спокої росіяни і Чугуївський район. Снаряди цілять у житлові будинки. Сьогодні з-під завалів дістали тіла 7-річну дівчинку і її бабусю. Вона були у будинку, коли поруч впала ворожа ракета.

У Харкові кілька разів поцілили в електропідстанції, намагалися пошкодити ТЕЦ-5, гатили по спальним районам. Під час обстрілу ринку помер 16-річний хлопець.

За два тижні в місті розбомбили майже 30 шкіл, понад 20 садочків, півсотні адмінспоруд та три сотні житлових будинків. Тисячі харків’ян - лишилися без житла. Поки місцева влада поселила усіх у метрополітені, або в укриттях, які наразі найбезпечніші місця. Люди зустрічають тут свої дні народження і мріють про якнайшвидшу перемогу.

Наші захисники з усіх сил намагаються здійснити це бажання. Сьогодні збройні сили розгромили ворога у місті Дергачі, звідки росіяни обстрілювали Харків. Більшість рашистів померли, а ті, хто вижили, втекли до Бєлгороду, покинувши техніку.

Знищили з десяток окупантів і в Балаклійському районі, а поранених взяли у полон.

ТСН.ua

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