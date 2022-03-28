На Харківщині окупанти вбили сім мешканців одного села, ще п'ятеро - поранені

На Харківщині окупанти вбили сім мешканців одного села, ще п'ятеро - поранені

Серед загиблих і постраждалих - діти.

27 березня військовослужбовці ЗС РФ здійснили артилерійський обстріл с. Оскіл Ізюмського району Харківської області. Загинули 7 людей, 5 – поранені.

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

"Внаслідок цього пошкоджено будинок, загинуло 4 особи, серед них - 7-річний хлопчик. Крім того, поранення отримала 4-річна дитина", - йдеться в повідомленні.

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Також в інших частинах села під час обстрілів загинули ще 3 людини, серед яких - 16-річний хлопець. Чотири особи отримали поранення.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури слідчими СВ Управління СБ України в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що між Шевелівкою та Гусарівкою російські військовослужбовці обстріляли машину Honda, в якій перебувала родина: чоловік, жінка та 3-річна дитина. Всі вони загинули.

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