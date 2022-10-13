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На Харківщині окупанти вбили трьох людей: чоловіка застрелили в голову, бо він допомагав ЗСУ

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На Харківщині окупанти вбили трьох людей: чоловіка застрелили в голову, бо він допомагав ЗСУ

Фото: Офіс Генерального прокурора

Ще двоє людей померли через обстріли.

У селищі Куп’янськ-Вузловий Харківської області поліція знайшла три тіла загиблих цивільних. Одного із чоловіків росіяни розстріляли у голову, бо той допомагав ЗСУ. 

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора. 

Друг чоловіка, якого вбили російські окупанти, сам поховав закатованого. Він розповів, що 21 вересня російський військовий вистрілив в голову загиблого через те, що той допомагав українській армії та повідомляв місця дислокації окупантів.

© Офіс генерального прокурора
Фото: Офіс генерального прокурора

"Також на узбіччі дороги слідчо-прокурорська група виявила ще два тіла — чоловіка та жінки. За попередньою версією слідства, загиблі потрапили під мінометний обстріл російських військовослужбовців", - йдеться у повідомленні. 

© Офіс Генерального прокурора
Фото: Офіс Генерального прокурора

Правоохоронці за фактами вбивства жителів Харківщини розпочали провадження. 

© Офіс генерального прокурора
Фото: Офіс генерального прокурора

Звільнення Куп'янська-Вузлового: що відомо 

Генштаб ЗСУ 26 вересня вперше підтвердив звільнення Куп'янська-Вузлового. Це селище було важливим для росіян, оскільки через нього окупанти перекидали свою техніку на інші напрямки фронту. 

Росіяни захопили місто Куп'янськ на Харківщині ще 27 лютого. Мер міста перейшов на бік Росії, в умовах воєнного стану надав представникам російської армії допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
542
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