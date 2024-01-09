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На Харківщині окупанти вгатили керованою авіабомбою по енергетиках, які лагодили мережі

На Харківщині окупанти вгатили керованою авіабомбою по енергетиках, які лагодили мережі

Працівник обленерго / Фото: Харківобленерго

Росіяни вдарили по працівниках обленерго у селі на Харківщині під час ремонтних робіт.

Окупаційні війська Росії 9 січня вгатили авіабомбою по енергетиках у селі Слобожанське на Харківщині – бомба розірвалася за 200 метрах від того місця, де перебувала бригада. 

Про це повідомила пресслужба Харківобленерго.

"Сьогодні під час огляду пошкодженої після нічного обстрілу високовольтної лінії у с. Слобожанське Липецької громади стався вибух – у 200 метрах від того місця, де перебували електромонтери, розірвалася керована авіабомба", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок удару окупантів енергетики не постраждали, але пошкоджено обладнання.

Як додали в компанії, це був другий випадок за добу, коли енергетики потрапляють під обстріл на Харківщині.

"Ця ж бригада потрапила під обстріл у селі Веселе вчора, 8 січня. Електромонтери виїхали відновлювати електропостачання після обстрілу, коли довкола почали розриватися снаряди. Погода зараз така, що швидко залишити небезпечну зону надзвичайно важко - дорога покрита кригою", - розповів провідний інженер Липецького РЕМ АТ "Харківобленерго" Роман Ганган.

Нагадаємо, в Одеській області негода повалила вітрогенератор.

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