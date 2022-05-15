На Харківщині окупанти з усіх сил намагаються стримати наступ ЗСУ до кордону - Генштаб

На Харківщині окупанти з усіх сил намагаються стримати наступ ЗСУ до кордону - Генштаб

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на Харківщині.

На Харківському напрямку російські окупанти основні зусилля зосереджували на утриманні зайнятих позицій. Загарбник роблять все, аби не допустити просування наших військ до державного кордону України.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 15 травня.

На Харківському напрямку росіяни використовують підрозділи, що сформовано під час проведення мобілізації на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Крім того, окупанти систематично обстрілювали населені пункти Руські Тишки, Тернова та Петрівка. Безуспішно намагаються вести наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Довгеньке та Богородичне.

Раніше повідомлялося, що у Харкові найближчим часом відновить роботу метро.

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