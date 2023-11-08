На Харківщині окупанти за добу обстріляли понад 20 населених пунктів – є жертва

У Харківській області протягом доби російські загарбники здійснили артилерійські та мінометні обстріли понад 20 населених пунктів. Це, зокрема – Дворічна, Синьківка, Іванівка, Берестове, Вовчанськ, Петропавлівка, Піщане, та Степове.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він також додав, що на Куп’янському напрямку противник провів безуспішні штурмові дії у околицях населених пунктів Синьківка, Іванівка та Берестове, де ЗСУ відбили шість атак противника.

У місті. Куп'янськ-Вузловий внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ "Ураган" загинув цивільний чоловік 1966 року народження.

У с. Рубіжне внаслідок вибуху небезпечного предмету 42-річний господар домоволодіння отримав осколкові поранення правої кінцівки. Його госпіталізували до лікарні.

Нагадаємо, окупанти випустили 538 снарядів по Херсонщині – наслідки атак.

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