На Харківщині окупанти завдали 10 авіаударів та провели невдалий штурм – Генштаб

Від початку доби 2 червня на лінії фронту відбулося 55 бойових зіткнень.

У неділю, 2 червня, Харківщина продовжувала потерпати від російських авіаударів – за сьогодні їх було вже 10.

Про це повідомили у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

У другій половині дня з російського Бєлгорода армія РФ бомбардувала райони населених пунктів Шестакове, Ветеринарне і Липці.

"Окрім того, на Харківському напрямку російські окупанти здійснили ще один невдалий штурм неподалік села Стариця", - повідомили в Генштабі.

Українські воїни активно нищать ворога, який намагається наступати на Харківщині. Станом на 19:00 втрати російської армії на цьому напрямку склали:

117 осіб живої сили;

осіб живої сили; 2 танки;

танки; 1 бронемашина;

бронемашина; 1 гармата;

гармата; 8 автомобілів;

автомобілів; 2 одиниці спецтехніки.

Також перестали існувати 5 ворожих бліндажів і 2 склади боєприпасів.

На Куп’янському напрямку триває бій в районі Невського.

На Краматорському напрямку від початку доби противник сім разів намагався покращити своє тактичне положення. Діяв у районах Калинівки і Кліщіївки. Всі ворожі атаки відбито.

Як і раніше, найнапруженіша ситуація на Покровському напрямку, де все ще триває 4 із 17 боїв. Російські загарбники атакують поблизу населених пунктів Нетайлове та Сокіл.

Загальні втрати ворога на напрямку досить значні – 358 осіб вбитими та пораненими, знищено танк, дві бронемашини та шість гармат і мінометів. Ще шість одиниць військової техніки окупантів пошкоджено. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, на Харківському напрямку в районі села Стариця біля міста Вовчанська, за яке точаться запеклі бої, російські окупанти здійснили спробу прорвати оборону українських військ, але в результаті відбулося знищення колони ворожої бронетехніки.

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