На Харківщині окупанти завдали двох авіаударів та обстріляли понад 10 сіл - Генштаб

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на Харківщині.

На Харківському напрямку російські окупанти намагаються утримати зайняті раніше рубежі та позиції.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 17 липня.

Загарбники обстріляли райони населених пунктів Петрівка, Протопопівка, Прудянка, Руські Тишки, Питомник, Старий Салтів, Чугуїв, Мосьпанове, Уди, Веселе та інших.

Також окупанти завдали авіаударів неподалік Прудянки та Верхнього Салтова.

Раніше повідомлялося, що після потужного удару HIMARS пів тисячі бурятів втекли з України.

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