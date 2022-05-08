На Харківщині окупанти знищили будинок 97-річного ветерана Другої світової (фото)

97-річний Іван Лисун пройшов війну з двома контузіями та пораненням і на старості років залишився без домівки.

У селищі Золочів на Харківщині російські окупанти обстріляли будинок ветерана Другої світової війни.

Про це інформує Харківська обласна прокуратура.

3 травня 2022 року, близько 23:30, російські військовослужбовці з артилерійської зброї обстріляли селище Золочів Богодухівського району. Внаслідок обстрілу пошкоджено декілька будинків.

Зокрема, снарядом повністю зруйновано будинок 97-річного ветерана Другої світової війни, який пройшов війну з двома контузіями та пораненням.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Як пише "Суспільне", йдеться про ветарана Другої світової Івана Лисуна.

"Страшно, дуже страшно. Я на фронті такого не відчував, що так можна", — говорить 97-річний ветеран. Дідусь розповідає, що цю хату будував ще його батько, а він, будучи семирічним хлопчиком, допомагав.

"Ви знаєте, дуже болить. За що ми воювали? Що ми звільнили? Собі оце старість таку зробили? Ми воювали за звільнення України", — зазначає ветеран.

Родичі хотіли вивезти його у безпечне місце, проте дідусь навідріз відмовився.

"Якби були сили, я б пішов перший в оборону. Я стояв би, допомагав нашим військам. У мене є родичі там (в Росії), вони кажуть: "Ми нічого не знаємо". Як нічого не знаєте? А ми отак страждаємо зараз. Так жалості в мене тепер немає ані грама", — говорить Іван Лисун.

Нагадаємо, що ветерани Другої світової закликали Путіна випустити українських захисників Маріуполя (відео).

Раніше повідомлялося, що російські війська обстріляли Богодухів: загорілося багато вантажівок.

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