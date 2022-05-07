На Харківщині окупанти знищили музей Григорія Сковороди, біля якого він похований

Ще одна знищена окупантами культурна пам'ятка - цієї ночі російська ракета прямим влучанням зруйнувала Національний музей Григорія Сковороди в селі Сковородинівка, на Харківщині.
35-річний син директора музею дістав поранення, рятувальники витягли його з-під завалів, зараз чоловік у лікарні, йдеться в ТСН.
Снаряд влетів під дах будівлі - внаслідок цього спалахнула пожежа. За словами очільника Золочівської громади Віктора Коваленка, вогонь охопив усю будівлю.
Це пам'ятка XVIII століття - маєток, в якому протягом останніх років свого життя мешкав Григорій Сковорода. Біля нього ж український філософ та письменник був похований.
Нагадаємо, що українські війська перейшли в контрнаступ на Харківському та Ізюмському напрямках і повідомляють про звільнення п`яти населених пунктів Харківщини.
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