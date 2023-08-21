На Харківщині п'яний чоловік закинув сестрі за комір бойову гранату

Під час обшуку у чоловіка співробітники поліції виявили та вилучили ще одну протипіхотну гранату.

В селі Лебʼяже Красноградського району, що на Харківщині, чоловік в стані алкогольного сп’яніння під час конфлікту закинув приведену у бойову готовність гранату "РГД-5" за комірець своїй сестрі.

Про це інформує поліція Харківської області.

На щастя, жінка встигла дістати та відкинути боєприпас до детонації на безпечну від себе відстань.

"Повідомлення про вибух в селі Лебʼяже Красноградського району надійшло до правоохоронних органів 19 серпня близько 20:00. При виїзді на місце події поліцейські затримали 40-річного чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

За даними поліції, під час обшуку за місцем мешкання у підозрюваного співробітники поліції виявили та вилучили ще один споряджений корпус бойової ручної протипіхотної гранати "Ф-1".

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, РФ створює ще одну армію на окупованому півдні.

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