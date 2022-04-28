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На Харківщині п’ятеро російських окупантів потрапили у полон ЗСУ: фото

На Харківщині п’ятеро російських окупантів потрапили у полон ЗСУ: фото

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На Харківщині п’ятеро російських окупантів потрапили у полон ЗСУ: фото

Олег Синєгубов, голова Полтавської ОДА

Затримані українськими бійцями загарбники розповідають про великі втрати та погане забезпечення російської армії.

Бійці Збройних сил України взяли в полон п’ятьох російських військовослужбовців, які тепер дають свідчення про злочини своїх командирів.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, затримані загарбники дезорієнтовані та деморалізовані. 

“Окупанти скаржаться на виснаження через великі втрати, тривалу участь у бойових діях, погане забезпечення та байдуже ставлення командирів до їхнього життя”, - повідомив Синєгубов.

Повідомлення супроводжується фотографією російських військових, які потрапили в полон ЗСУ.  

“У росіян є вибір: або здатися в полон, або виїхати “200-тим маршрутом”, - зауважив голова Харківської ОВА.

Нагадаємо, упродовж доби 27 квітня на Слобожанщині ворог здійснював систематичні обстріли із артилерії, зокрема і реактивних систем залпового вогню, по містах Харків і Дергачі та населеному пункту Прудянка.

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