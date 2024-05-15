На Харківщині – "певне гальмування" російського наступу: оглядач детально описав ситуацію

На Харківському операційному напрямку спостерігається певне "гальмування" російських наступальних дій. Водночас окупанти таки змогли зайти до Вовчанська, а от на іншій ділянці ЗСУ вибили ворога з Зеленого.

Про це повідомив військовий оглядач Костянтин Машовець.

"Ймовірно, генерал Буданов трохи поспішив із заявами про повну "стабілізацію"... Хоча, звісно, певне "гальмування" російських наступальних дій саме на Харківському операційному напрямку таки спостерігається", – вказав оглядач.

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За його словами, протягом минулої доби російським військам таки вдалося "зачепитися" за селище Бугруватка, просунувшись через ліс північніше від населеного пункту. І ворог дуже близький до того, аби перерізати дорогу з боку села Стариця на Вовчанськ, у районі автомобільного мосту через річку Сіверський Донець, південніше від села, нижче по течії від заказника.

Ситуація у Вовчанську

"Також трохи прояснилася ситуація із самим м. Вовчанськ. Ймовірно, передові підрозділи противника таки змогли "зайти до міста" з боку с. Гатище (це район вул.Терешкової). Але, наскільки я розумію, вони утримують там лише кілька будівль", – повідомив Машовець.

Водночас окупантам не вдалося просунутись по лівому березі річки Сіверський Донець на південь від села Гатище, у напрямку на село Синельникове та село Цегельне, і таким чином обійти саме місто із заходу та південного заходу.

Тож, припустив оглядач, якщо росіяни таки наважаться штурмувати Вовчанськ, то робити це доведеться майже "в лоб" – з боку Гатища, вздовж дороги, яка веде від Вовчанська у бік кордону. Або – намагаючись прорватись через аеродром, північніше від міста, з боку села Плетенівка.

"А це, очевидно, різко збільшить втрати противника... принаймні, у його передових штурмових підрозділах", – звернув увагу експерт.

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Де ЗСУ вибили ворога на Харківщині

На іншій ділянці ЗСУ вибили ворога з села Зелене та різко пригальмували його просування з боку села Лук'янці у бік села Липці.

"Так, противнику вдалося зайняти саме с. Лук'янці 2 доби тому, однак просунутись далі у південно-західному напрямку на с. Липці передовим підрозділам 18-ї мотострілецькій дивізії (мсд) противника не вдається", – зазначив Мащовець.

Він також заявив про суперечливу інформацію щодо села Глибоке:

"Одні стверджують, що селище зайняте противником "повністю", інші – що противник контролює лише його північну частину... Але як би там не було, очевидно, що протягом минулої доби противник не мав там просування".

Нагадаємо, за повідомленням Генштабу ЗСУ, українські війська на Харківщині в районах Лук’янців та Вовчанська "перемістились на більш вигідні позиції". Це інформація станом на вечір 14 травня.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: У районі Лук’янців та Вовчанська підрозділи перемістилися на вигідніші позиції

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