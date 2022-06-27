На Харківщині під час евакуації окупанти відкрили вогонь, одну людину поранили

На Харківщині під час евакуації окупанти відкрили вогонь, одну людину поранили

У селищі Печеніги на Харківщині під час евакуації населення із захоплених громад ворог відкрив вогонь, поранення отримав 90-річний чоловік.

Російські окупаційні війська розпочали обстріли у селищі Печеніги Харківської області під час евакуації населення із захоплених громад.

Про це повідомив Печенізький селищний голова Олександр Гусаров у Telegram.

"Понеділок, якого так чекали люди, що втікають з тимчасово окупованих територій, виявився не добрим днем і дуже умовним "зеленим коридором". Сьогодні під час евакуації людей через Печеніги російські війська обстріляли селище та колону автобусів з мирними людьми. Є постраждалі. Мешканець селища, людина за 90 років, який пережив Другу Світову війну, отримав поранення", - написав він.

Він додав. що в селищі було зруйновано декілька житлових будинків. Також вибухи спричинили пожежу в двох домоволодіннях. Наразі допомогу жителям надають рятівники та медичні працівники.

Нагадаємо, що сотні людей в обстрілюваному рашистами Харкові бояться виходити на вулицю, дехто не бачив сонця від перших днів війни.