На Харківщині під час обстрілу загинув водій швидкої, який йшов на роботу: в ОВА розповіли про добу

Протягом минулої доби армія РФ масовано обстрілювала населені пункти Чугуївського, Куп'янського, Харківського, Ізюмського та Лозівського районів в Харківській області.

Внаслідок ворожих атак на Харківську область пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, гаражі та крамниці. Протягом доби пораненнями від ворожих обстрілів шпиталізовано п'ятеро людей. Усі вони мешканці Куп'янського району.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

У Куп'янську внаслідок обстрілів горіли церковна школа, господарча споруда та крамниця. У Вовчанську горів гаражний кооператив та приміщення м'ясокомбінату. У Харківському районі горів дачний будинок.

Вранці 27 вересня у Дворічній під час обстрілу загинув водій Центру екстреної медичної допомоги. Чоловік просто йшов на роботу, - наголосив голова ОВА.

Напередодні, 26 вересня, у Первомайському росіяни ракетою вдарили по житлових будинках, господарчих спорудах, горіли автомобілі. На місці знайшли уламки "Іскандеру". Росіяни забрали життя 15-річної дитини. За даними Управління ДСНС під завалами знайшли семеро загиблих людей.

Крм того, триває розмінування території Харківщини. За минулу добу піротехніки знешкодили 906 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, у ніч проти 27 вересня Миколаїв двічі зазнав масованих обстрілів: орієнтовно о 01:04 та 04:02. За попередньою інформацією, з "Торнадо-С " росіяни вдарили по різних районах міста.

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