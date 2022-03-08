На Харківщині під час ворожого артобстрілу снаряд влучив у приватний будинок: загинула росіянка

Також внаслідок влучення снаряду у багатоповерхівку по вулиці Краснодарській зайнялися 27 квартир.
На Харківщині слідчі поліції продовжують документувати наслідки ворожих обстрілів.
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України у вівторок, 8 березня.
"Слідчі ретельно проводять огляди на місцях подій, з'ясовують масштаби завданих руйнувань та збирають речові докази. Внаслідок обстрілів російських окупантів гине та отримує важкі поранення мирне населення", - йдеться в повідомленні.
Так, під час ворожого артобстрілу у місті Чугуєві снаряд влучив в один із приватних будинків. В результаті загинула громадянка Російської Федерації, яка від 2012 року мешкала на території нашої держави.
Внаслідок влучення снаряду у багатоповерхівку по вулиці Краснодарській зайнялися 27 квартир від 2 до 9 поверхів. 3 та 4 поверхи обвалилися. Загиблих немає, тілесні ушкодження отримали троє цивільних осіб, зокрема дитина. Потерпілим надається медична допомога.
"Поліція Харківщини продовжує працювати 24/7. Разом до перемоги!" - резюмували правоохоронці.
Тим часом, генералу РФ, який народився в Чугуєві і віддавав накази бомбардувати Харківщину, оголошено про підозру.
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