На Харківщині під час ворожого артобстрілу снаряд влучив у приватний будинок: загинула росіянка

На Харківщині під час ворожого артобстрілу снаряд влучив у приватний будинок: загинула росіянка

Також внаслідок влучення снаряду у багатоповерхівку по вулиці Краснодарській зайнялися 27 квартир.

На Харківщині слідчі поліції продовжують документувати наслідки ворожих обстрілів.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України у вівторок, 8 березня.

На Харківщині слідчі поліції продовжують документувати наслідки ворожих обстрілів / Департамент комунікації Нацполіції України

"Слідчі ретельно проводять огляди на місцях подій, з'ясовують масштаби завданих руйнувань та збирають речові докази. Внаслідок обстрілів російських окупантів гине та отримує важкі поранення мирне населення", - йдеться в повідомленні.

На Харківщині слідчі поліції продовжують документувати наслідки ворожих обстрілів / Департамент комунікації Нацполіції України

Так, під час ворожого артобстрілу у місті Чугуєві снаряд влучив в один із приватних будинків. В результаті загинула громадянка Російської Федерації, яка від 2012 року мешкала на території нашої держави.

Внаслідок влучення снаряду у багатоповерхівку по вулиці Краснодарській зайнялися 27 квартир від 2 до 9 поверхів. 3 та 4 поверхи обвалилися. Загиблих немає, тілесні ушкодження отримали троє цивільних осіб, зокрема дитина. Потерпілим надається медична допомога.

На Харківщині слідчі поліції продовжують документувати наслідки ворожих обстрілів / Департамент комунікації Нацполіції України

"Поліція Харківщини продовжує працювати 24/7. Разом до перемоги!" - резюмували правоохоронці.

Тим часом, генералу РФ, який народився в Чугуєві і віддавав накази бомбардувати Харківщину, оголошено про підозру.

Втрати росії станом на 8 березня / ТСН.ua