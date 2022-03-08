На Харківщині окупанти обстріляли житловий будинок / ДСНС України у Telegram

На Харківщині під час ворожого авіаудару снаряд влучив у житловий будинок: серед загиблих є дитина

Російські окупанти знову обстріляли будинки мирних жителів.

На Харківщині під час ворожого авіаудару снаряд влучив у житловий будинок.

Про це повідомляється на офіційному Telegram-каналі ДСНС України.

На Харківщині окупанти обстріляли житловий будинок / ДСНС України у Telegram

На Харківщині окупанти обстріляли житловий будинок / t.me/Pravda_Gerashchenko

Зазначається, що внаслідок ворожого обстрілу загинуло двоє людей. Серед них було дитина 2015 року народження.

На Харківщині окупанти обстріляли житловий будинок / ДСНС України у Telegram

"О 19:05 у селі на Харківщині під час авіаудару сталося потрапляння снаряду в житловий будинок, внаслідок чого загинуло 2 особи (з них 1 дитина 2015 р.н.)", - йдеться в повідомленні.

На Харківщині окупанти обстріляли житловий будинок / ДСНС України у Telegram

На Харківщині окупанти обстріляли житловий будинок / t.me/Pravda_Gerashchenko

Також зазначається, що рятівники дістали з під завалів одну людину.

На Харківщині окупанти обстріляли житловий будинок / t.me/Pravda_Gerashchenko

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