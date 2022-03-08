На Харківщині під час ворожого авіаудару снаряд влучив у житловий будинок: серед загиблих є дитина

Російські окупанти знову обстріляли будинки мирних жителів.
На Харківщині під час ворожого авіаудару снаряд влучив у житловий будинок.
Про це повідомляється на офіційному Telegram-каналі ДСНС України.
Зазначається, що внаслідок ворожого обстрілу загинуло двоє людей. Серед них було дитина 2015 року народження.
"О 19:05 у селі на Харківщині під час авіаудару сталося потрапляння снаряду в житловий будинок, внаслідок чого загинуло 2 особи (з них 1 дитина 2015 р.н.)", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що рятівники дістали з під завалів одну людину.
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