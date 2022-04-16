На Харківщині під час ворожого обстрілу на власному подвір’ї загинув лісівник

На Харківщині під час ворожого обстрілу на власному подвір’ї загинув лісівник

Чоловік отримав осколкове поранення.

У Харківській області внаслідок російських обстрілів загинув лісівник. Чоловікові було 52 роки.

Про це повідомило державне підприємство "Жовтневе лісове господарство".

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За даними підприємства, 15 квітня на власному подвір'ї, у селищі Рясне Богодухівського району, під час російських обстрілів житлових будинків загинув майстер лісу Володимир Дмитренко. Чоловік отримав осколкове поранення.

Дмитренко працював у Золочівському лісництві від 2008 року.

Раніше стало відомо, що у приватному секторі в Харкові, в районі Лисої гори, після російського обстрілу загинув 12-річний хлопчик та жінка — мати двох дітей.

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