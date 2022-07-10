На Харківщині підірвали "гауляйтера" стратегічно важливого для окупантів селища - Братчук

Спікер Одеської ОВА повідомив, що гауляйтер селища Великий Бурлук підірвався у власному авто.
У неділю, 10 липня, у селищі Великий Бурлук Харківської області підірвали колаборанта Євгена Юнакова, який був місцевим гауляйтером.
Про це розповів речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram.
"У Великому Бурлуці на Харківщині місцевий гауляйтер Євген Юнаков підірвався у авто біля місцевої адміністрації. Інформація уточнюється. Тримаємо кулачки!", – написав Братчук.
Офіційного підтвердження цієї інформації поки не було.
Зазначимо, що Великий Бурлук має дві залізничні станції і є важливим залізничним вузлом.
Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Сєвєродонецьку заявили про себе партизани – у місті з'явилися послання до російських окупантів.
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