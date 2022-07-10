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На Харківщині підірвали "гауляйтера" стратегічно важливого для окупантів селища - Братчук

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На Харківщині підірвали "гауляйтера" стратегічно важливого для окупантів селища - Братчук

Фото: Фото з соціальних мереж

Спікер Одеської ОВА повідомив, що гауляйтер селища Великий Бурлук підірвався у власному авто.

У неділю, 10 липня, у селищі Великий Бурлук Харківської області підірвали колаборанта Євгена Юнакова, який був місцевим гауляйтером.

Про це розповів речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram.

"У Великому Бурлуці на Харківщині місцевий гауляйтер Євген Юнаков підірвався у авто біля місцевої адміністрації. Інформація уточнюється. Тримаємо кулачки!", – написав Братчук.

Офіційного підтвердження цієї інформації поки не було.

Зазначимо, що Великий Бурлук має дві залізничні станції і є важливим залізничним вузлом.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Сєвєродонецьку заявили про себе партизани – у місті з'явилися послання до російських окупантів.

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