На Харківщині після обстрілу цивільної колони зникла 13-річна дівчинка

Поранених везли в Чугуївську лікарню, але дівчинки там немає.

У Харківській області після обстрілу цивільної колони зникла 13-річна дівчинка

Про це у Facebook повідомила радник голови Харківської обласної ради Наталія Попова.

Попова розповіла, що 4 травня колона Вовчанськ-Харків потрапила під обстріл між Верхнім і Старим Салтовим.

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Чиновниця уточнила, що з дівчинкою в машині була її мама Катерина Раєцька і 6-місячна сестра.

"Мама з сестрою в лікарні Вовчанська. Мама важко поранена. Софія пропала", - пише вона.

Водночас Попова зазначила, що поранених везли в Чугуївську лікарню, але дівчинки там немає.

Фото: facebook.com/popova.natali

Посадовиця розповіла, що дівчинку звуть Софія і у неї на шиї може бути кулон з ім`ям.

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