На Харківщині після обстрілу цивільної колони зникла 13-річна дівчинка

Поранених везли в Чугуївську лікарню, але дівчинки там немає.
У Харківській області після обстрілу цивільної колони зникла 13-річна дівчинка
Про це у Facebook повідомила радник голови Харківської обласної ради Наталія Попова.
Попова розповіла, що 4 травня колона Вовчанськ-Харків потрапила під обстріл між Верхнім і Старим Салтовим.
Чиновниця уточнила, що з дівчинкою в машині була її мама Катерина Раєцька і 6-місячна сестра.
"Мама з сестрою в лікарні Вовчанська. Мама важко поранена. Софія пропала", - пише вона.
Водночас Попова зазначила, що поранених везли в Чугуївську лікарню, але дівчинки там немає.
Посадовиця розповіла, що дівчинку звуть Софія і у неї на шиї може бути кулон з ім`ям.
Нагадаємо, окупанти проводять повітряну розвідку та наступають на Довгеньке.
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