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На Харківщині посадовці "Укрзалізниці" допомогали окупантам перевозити залізницею техніку

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публікації
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Час на прочитання
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На Харківщині посадовці "Укрзалізниці" допомогали окупантам перевозити залізницею техніку

Фото: СБУ

На Харківщині правоохоронці викрили посадовців “Укрзалізниці”, які допомагали окупантам підтримувати залізничне сполучення з Росією.

На Харківщині посадовці “Укрзалізниці” допомогали окупантам підтримувати залізничне сполучення з Росією. Займалися цим два колишніх керівника структурного підрозділу Південної залізниці регіону.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, під час окупації регіону посадовці керували стратегічно важливим залізничним вузлом у Куп’янську, через який окупанти вивозили українське зерно. Зрадники управляли рухом російських ешелонів з військовою технікою і боєприпасами для ведення бойових дій проти Сил оборони на східному напрямку.

Пізніше стало відомо, що підозрювані - це двоє колишніх посадовців місцевого підрозділу “Укрзалізниці”, які на початку повномасштабного вторгнення перейшли на бік окупантів.

“Там вони приєдналися до лав окупаційної адміністрації, де одного призначили керівником “службы эксплуатации железных дорог” Куп’янська, а іншого ˗ його заступником. На цих “посадах” колаборанти допомагали ворогу підтримувати залізничне сполучення з країною-агресором, а також слідкували за ефективним використанням рухомого складу в інтересах окупантів”, - розповіли в СБУ.

Вже після звільнення міста правоохоронці затримали одного із підозрюваних, інший - втік до Росії, де наразі і переховується. Вирішується питання щодо оголошення його у розшук.

Нагадаємо, що у селі Пришиб на Харківщині на міні підірвався 50-річний чоловік. Він загинув на місці. В області досі залишається високою мінна небезпека. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1108
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