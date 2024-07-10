На Харківщині працівник Укрзалізниці "зливав" РФ маршрути руху ешелонів ЗСУ – СБУ (фото)

СБУ затримала залізничника-зрадника, який працював на ворога.

Служба безпеки України затримала на Харківщині агента воєнної розвідки РФ, який шпигував за військовими ешелонами Сил оборони. Зловмисником виявився помічник машиніста локомотивного депо регіональної філії "Укрзалізниці", якого дистанційно завербував співробітник 78-го розвідцентру головного управління Генштабу ЗС РФ (відомого як ГРУ).

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За вказівкою з РФ агент збирав інформацію про залізничні маршрути, якими ЗСУ переправляють важке озброєння та боєприпаси на передову. З кабіни локомотиву зрадник приховано фіксував напрямки руху ешелонів з українською зброєю.

У разі отримання актуальних розвідданих окупанти планували використати їх для підготовки ракетно-дронових ударів по залізничній інфраструктурі регіону. Таким чином рашисти сподівалися зірвати постачання озброєнь та боєприпасів для українських захисників.

Контррозвідка СБУ затримала фігуранта, коли він намагався передати "звіт" агресору.

Також встановлено, що зрадник намагався виявити локації фортифікаційних споруд та укріпрайонів оборонців Харкова.

Під час обшуків у залізничному вагоні, де працював зрадник, та у його помешканні вилучено мобільні телефони та сім-карти із доказами злочинної діяльності.

Працівник Укрзалізниці, який "зливав" РФ маршрути руху ешелонів ЗСУ / Фото: Служба безпеки України

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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