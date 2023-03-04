На Харківщині прикордонники вирахували позиції росіян за допомогою їхнього ж дрона: відео

На відеокамеру окупант-дроновод зняв себе та місце запуску безпілотника.

У Харківській області бійці Державної прикордонної служби викрили місце розташування російських окупантів за допомогою розвідувального безпілотника, запущеного самими ж загарбниками.

Про це ДПСУ повідомила в Telegram.

"На Харківщині прикордоники приземлили дрон окупантів, який розвідував позиції українських захисників. На відеокамеру окупант-дроновод зняв себе та місце запуску безпілотника. З отриманих кадрів прикордонники вирахували розташування позицій ворога", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські війська активніше застосовують бойові дрони на правобережжі Херсонської області. Адже контрбатарейна робота ЗСУ не підпускає близько ворожу артилерію.

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