Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Харківщині прикордонники вирахували позиції росіян за допомогою їхнього ж дрона: відео

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
Перегляди
899
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Харківщині прикордонники вирахували позиції росіян за допомогою їхнього ж дрона: відео

Фото: Держприкордонслужба України

На відеокамеру окупант-дроновод зняв себе та місце запуску безпілотника.

У Харківській області бійці Державної прикордонної служби викрили місце розташування російських окупантів за допомогою розвідувального безпілотника, запущеного самими ж загарбниками.

Про це ДПСУ повідомила в Telegram.

"На Харківщині прикордоники приземлили дрон окупантів, який розвідував позиції українських захисників. На відеокамеру окупант-дроновод зняв себе та місце запуску безпілотника. З отриманих кадрів прикордонники вирахували розташування позицій ворога", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські війська активніше застосовують бойові дрони на правобережжі Херсонської області. Адже контрбатарейна робота ЗСУ не підпускає близько ворожу артилерію.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
899
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація