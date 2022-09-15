Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Харківщині прикордонники врятували підлітків, яких окупанти утримували у підвалі

Дата публікації
Перегляди
808
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Харківщині прикордонники врятували підлітків, яких окупанти утримували у підвалі

Фото: Міністерство внутрішніх справ України

Українські прикордонники на Харківщині звільнили п’ятьох підлітків, які були в окупації.

Прикордонники на Харківщині врятували п’ятьох підлітків, яких окупанти утримували у підвалі.

Про це повідомили в пресслужбі МВС України.

“Як виявилося, четверо дівчат та хлопець, перебували у підвалі уже 7 днів, вони розповіли, що окупанти проводили з ними фільтраційні заходи, після чого закрили у підвалі. Зараз вони в безпеці”, - розповіли в МВС України.

Нагадаємо, що у одеських портів сьогодні вийде величезний караван з українським зерном.

Читайте також:

Овочі злетять у ціні першими: Як зміниться вартість продуктового кошику

Овочі злетять у ціні першими: Як зміниться вартість продуктового кошику

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
808
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація