На Харківщині прикордонники врятували підлітків, яких окупанти утримували у підвалі

Українські прикордонники на Харківщині звільнили п’ятьох підлітків, які були в окупації.

Прикордонники на Харківщині врятували п’ятьох підлітків, яких окупанти утримували у підвалі.

Про це повідомили в пресслужбі МВС України.

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“Як виявилося, четверо дівчат та хлопець, перебували у підвалі уже 7 днів, вони розповіли, що окупанти проводили з ними фільтраційні заходи, після чого закрили у підвалі. Зараз вони в безпеці”, - розповіли в МВС України.

Нагадаємо, що у одеських портів сьогодні вийде величезний караван з українським зерном.

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