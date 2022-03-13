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На Харківщині прикордонники зупинили колону окупантів: спалено “Тигр” і самохідну артустановку

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На Харківщині прикордонники зупинили колону окупантів: спалено “Тигр” і самохідну артустановку

Державна прикордонна служба України

Ворогові довелося відступити.

Протитанковий підрозділ українських прикордонників виявив рух ворожої колони в напрямку одного з населених пунктів на Харківщині. Спільно з бійцями Збройних сил України переміщення окупантів зупинили вогнем.  

Про це повідомили увечері в суботу, 12 березня, у Держприкордонслужбі.

Влучним пострілом прикордонники знищили російський броньований автомобіль “Тигр”, який йшов у голові колони. У відповідь загарбники відкрили вогонь, але прикордонники отримали підмогу від бійців ЗСУ, тож ворогові довелося відступити. 

Крім підбитого “Тигра”, окупанти втратили також самохідну артилерію.

Серед українських бійців ніхто не загинув.

© ТСН.ua
ТСН.ua

Нагадаємо, за минулу добу ворог продовжував зазнавати втрат на Миколаївщині. Зокрема, підірвалась колона окупантів на мінах.

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