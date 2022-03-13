На Харківщині прикордонники зупинили колону окупантів: спалено “Тигр” і самохідну артустановку

На Харківщині прикордонники зупинили колону окупантів: спалено “Тигр” і самохідну артустановку

Ворогові довелося відступити.

Протитанковий підрозділ українських прикордонників виявив рух ворожої колони в напрямку одного з населених пунктів на Харківщині. Спільно з бійцями Збройних сил України переміщення окупантів зупинили вогнем.

Про це повідомили увечері в суботу, 12 березня, у Держприкордонслужбі.

Також читайте Під Києвом розбіглася величезна колона військ окупантів - ЗМІ

Влучним пострілом прикордонники знищили російський броньований автомобіль “Тигр”, який йшов у голові колони. У відповідь загарбники відкрили вогонь, але прикордонники отримали підмогу від бійців ЗСУ, тож ворогові довелося відступити.

Крім підбитого “Тигра”, окупанти втратили також самохідну артилерію.

Серед українських бійців ніхто не загинув.

ТСН.ua

Нагадаємо, за минулу добу ворог продовжував зазнавати втрат на Миколаївщині. Зокрема, підірвалась колона окупантів на мінах.

Читайте також: